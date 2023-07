Logan Pauli firma energiajook võib olla laste tervisele ohtlik. FDA-l paluti asja uurida

Energiajook PRIME sisaldab peaaegu kaks korda rohkem kofeiini kui Red Bull, ning Schumeri sõnul turustatakse jooki lastele.

Schumer ütles, et USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) peaks kõrge kofeiinisisalduse tõttu uurima joogibrändi PRIME.

Firma alutasid eelmisel aastal YouTube'i staarid Logan Paul ja KSI.

„Ostjad ja lapsevanemad olgu ettevaatlikud, sest see on tõsine terviseprobleem lastele, kellele see nii ägedalt suunatud on,“ ütles Schumer New Yorgis toimunud pressikonverentsil.

PRIME'i esindajad ei vastanud Reutersi kommenteerimistaotlusele.

PRIME Energy sisaldab 200 milligrammi kofeiini 350 ml kohta, mis on võrreldav kuue Coca-Cola purgi või peaaegu kahe Red Bulliga.

„See on noore lapse organismi jaoks silmatorkav kofeiini tase,“ ütles Schumer.

Ettevõtte kodulehel oleva hoiatuse kohaselt ei soovitata PRIME Energyd alla 18-aastastele lastele, rasedatele või imetavatele naistele ega kofeiini suhtes tundlikele inimestele.

PRIME müüb sarnases pakendis ka kofeiinivaba jooki.

Schumer ütles, et nende kahe joogi pakendid ja turundus on nii sarnased, et vanemad ostavad teadmatusest oma lastele kõrge kofeiinisisaldusega energiajooke.

„Kuna toodet reklaamitakse kui tavalist või spordijooki teisel, peaaegu identsel kujul, siis on tõenäoline, et lapsed joovad sellest purgist, ilma et vanemad oleksid sellest teadlikud,“ ütles ta.

Kui ohtlik on kofeiin lastele? Arvamusi on erinevaid. Üldjoontes soovitatakse alla 12-aastastele lastele kofeiini mitte anda. Une kvaliteet on inimese arengus äärmiselt oluline ning kofeiin võib aga mõjutada une pikkust ja sügavust ning seekaudu mõjutada arengut negatiivselt. Samas on mõned teadlased laste puhul hinnanud ohutuks koguseks 3 mg kehakilogrammi kohta päevas. See tähendab, et näiteks 30 kg laps saab sellise koguse kätte umbes ühest tassist kohvist või pudelist koolajoogist päevas. Kuid isegi väikesed kogused kofeiini, näiteks pool purki 0,3 liitrist koolat või tass kohvi, võivad mõjutada laste vererõhku ja südame löögisagedust. Üldine konsensus tundub olevat, et üle mingi piiri kofeiini lapsele kindlasti anda ei tohiks, kui üldse.