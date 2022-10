Solpadeine`i ostmiseks on edaspidi vaja retsepti. Ravimit kiputi kuritarvitama

Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Maia Uusküla selgitas Fortele, et retseptiravimiteks muutuvad kodeiini sisaldavad ravimid. „Kodeiin on opioid, mille valuvastase toime alus on see, et see muutub organismis morfiiniks. Seetõttu on ka kodeiini suuremate annustega võimalik saavutada joovet ja see tekitab sõltuvust. Sellel eesmärgil ravimit kuritarvitatakse,“ nentis Uusküla. „Vihjeid kuritarvitamise suurenemisest laekus ravimiametile apteekritelt ja psühhiaatritelt mitme aasta vältel, ka juba enne koroonapandeemia algust. Seega seos pandeemia aja ja ravimite kuritarvitamise vahel puudub.“