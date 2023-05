„Päris-Putinil ei tööta parem käsi ja tal on probleeme kõriga.“ Kes on päris-Putin ja kes mitte?

Vladimir Putin pole kaugeltki esimene diktaator, kes dublante kasutab. Näiteks Nõukogude diktaatoril Jossif Stalinil oli mitu teisikut. Stalin kartis väga oma elu pärast ja avalikel üritustel asendas teda mitu inimest. Teada on ka mõnede Stalini teisikute nimed. Näiteks Ukrainast pärit raamatupidaja Jevsei Lubitski, kellest saadi läänes esimest korda teada teada NKVD ülejooksikutelt. Lubitskiga tekkis probleem, sest Stalin vananes oma dublandist kiiremini ja nad polnud enam sarnased. Lubitski saadeti 1930ndate lõpus vangilaagrisse, pärast oli ta Kesk-Aasias asumisel. Teine Stalini teisik oli Dagestanist pärit näitleja Feliks Dadajev, kes hakkas „juhti“ kehastama 1940ndate algul. Dadajev ise on hiljem jutustanud, et pidi Stalini kehastamiseks kaalus 11 kilo juurde võtma ja vaatas tundide kaupa filmikaadreid Stalinist, et tabada tema näoilmeid, liigutusi ja hääletooni.

Väidetud on ka, et teisikuid kasutas Adolf Hitler. Neist tuntuim oli Austriast pärit Gustav Weler, kellel tuli Hitleri kehastamiseks suitsetamine maha jätta, kaalust alla võtta ja kanda kõrge tallaga kingi. Nende sarnasus hämmastas isegi füüreri lähiringi kuuluvaid isikuid ja kui venelased leidsid 1945. aastal Weleri surnukeha, arvasid nad tükk aega, et see on Hitler. On väidetud, et Hitleril oli teisigi dublante. Näiteks kuuldavasti olevat tema asemel 1943. aastal Ukrainas vägesid inspekteerinud hoopis keegi poolakas.