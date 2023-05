„See on märk, et Prigožini toetajad plaanivad Putini välja vahetada.“ Kas Wagneri juht alustas mässu?

Hoolimata Ukraina sõjaväe teadetest, et Bahmutis asuval Vene grupeeringul pole laskemoonaga probleeme, kurdab Wagneri palgasõjaväe omanik Jevgeni Prigožin endiselt mürskude nappuse üle. Esmaspäeval süüdistas ta taas Venemaa kaitseministeeriumi selles, et see ei täitnud oma lubadusi varustada mürskudega Bahmutis sõdivaid Vene palgasõdureid. Avaldatud videos räägib Prigožin, et sõjavägi otsustas anda wagnerlastele kõigest 10% nõutud mürskudest, ja ähvardas taas jätta Bahmutis asuvad positsioonid. Videos mainib Prigožin „õnnelikku vanaisa“. Sotsiaalvõrgustikes hakati selle peale spekuleerima, keda Wagneri omanik silmas peab. Fakt on see, et kriitikud nimetavad Vladimir Putinit sageli „vanaisaks“ või „punkri vanaisaks“. Vene otsingumootor Yandex isegi blokeeris vastava päringu ehk Venemaa presidendi pilte ei ilmu, kui panna otsingusse märksõna „punkri vanaisa“.