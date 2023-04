FOTOD | Tšiilis leiti kõikide puude „vanavanaisa“ - puu on vähemalt 5000 aastat vana

Tšiili lõunaosas Los Riose piirkonnas kasvab maailma vanim puu. Vähemalt nii arvavad teadlased. Ilmselt on „vanake“ juba üle 5000 aasta vana.

Puu leiti esmakordselt 1972. aastal, kuid seda hakati uurima alles 2020. aastal. Uuringud on näidanud, et pensionärpuu liigiks on Patagoonia küpress - see on üldse kõige suurem puu Lõuna-Ameerikas.

Rekordiomanik sai nimeks „Vanavanaisa“. Selle läbimõõt on üle nelja meetri ja kõrgus 28 meetrit. Teadlased on võtnud proove küpressi välisest osast ja teinud kindlaks, et need on umbes 2400 aastat vanad.

Praegu uurivad teadlased puu südamikku ja juuri. 80% tõenäosusega on see puu üle 5000 aasta vana. Ilmselt andis puu oma esimese võrse ajal, mil Egiptuses tekkis kirjakeel.

Selliseid puid on järel vähe. 19. ja 20. sajandil raiuti Patagoonia küpressid majade ja laevade ehitamiseks peaaegu täielikult maha.

Teadlased on kindlad, et leitud puu asub senise rekordiomaniku Metuusala kohale. Metuusala on Californiast leitud 4850 aastat vana igimänd. See on tunnistatud maailma vanimaks puuks, kuid teadlased kavatsevad lähipäevil avaldada teadusliku artikli Tšiilist pärit puu kohta, mis teeb leitud küpressist maailma vanima puu.