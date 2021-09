FOTOD | Tabasalus võidi toime panna ebaseaduslik raie

Jutt käib otse Tabasalu südames olevast metsasest eraomandis olevast kinnistust aadressil Looduspargi põik 4. Asub see vaid sajakonna meetri kaugusel kaubanduskeskusest ja jääb rohke käidavusega tee äärde, mis viib jalutajaid panga äärsetele loodusradadele. Tegemist on metsase alaga, kus kinnistuomanikud pole seni aktiivseid arendusi ette võtnud.

Möödujad panid aga tähele, et mõned nädalad tagasi, või veidi varemgi, võttis see kinnistu varasemaga võrreldes teise ilme - krundile olid tekkinud oksavaalud, kohati oli pind täiesti lagedaks saetud. Puid on maha võetud tõesti palju. Ju läheb ehitamiseks.

Ent kuna tegemist on tiheasustusega alaga, siis näeb looduskaitseseaduse säte numbriga 45 ette, et iga üksiku puu mahavõtmiseks on vajalik omavalitsuse luba. Forte uuris asja ja selgus, et mingeid lubasid krundiomanikul selliseks tegevuseks saadud ei ole.