VIDEO | Elon Musk: Neuralinki kiip istutatakse inimese ajju lähema poole aasta jooksul

Austinis asuv Neuralink on kiibiga teinud loomkatseid juba hea mitu aastat. Aasta tagasi näidati avalikkusele videot üksnes mõttejõuga arvutimängu Pong mänginud ahvist.

„Tahame enne seadme paigaldamist inimesse olla väga ettevaatlikud ja kindlad, et see töötab. Ent ma arvan, et oleme enamiku paberitest FDA-le esitanud ja tõenäoliselt peaksime umbes kuue kuu pärast saama Neuralinki inimesse panna,“ ütles Elon Musk Eesti aja järgi täna öösel.