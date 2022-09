Ühendriikides pandi mehele depressiooni ravimiseks kiip

Depressioon on tõsine psüühikahäire, mille puhul inimene peaaegu pidevalt alanenud meeleolu käes, ei koge rõõmu ega tunne elu vastu huvi. Haigus allub ravimitele väga halvasti ja seetõttu otsivad bioloogid alternatiivseid ravimeetodeid.

Idufirma Inner Cosmos katsetab tehnoloogiat selle haiguse raviks kiibi abil. Kiip viib iga päev 15 minuti jooksul läbi teatud ajuosade elektrilist stimulatsiooni. Teadlastel on tõendeid aju magnetilise ja elektrilise stimulatsiooni efektiivsuse kohta depressiooni korral, kuid selliste meetodite rakendamine praktikas on protseduuri keerukuse tõttu üsna raske.