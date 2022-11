Vinge leid: väljamõeldiseks peetud Rooma keiser Sponsianus osutus reaalselt elanud ajalooliseks isikuks

300 aastat tagasi leitud vana kuldmünti peeti võltsinguks ja sellel kujutatud keisrit Sponsianus I peeti pikalt väljamõeldud tegelaseks. Nüüd on teadlased aga avastanud, et mõlemad on ehtsad ja ajaloost kustutatud Rooma keiser oli tõesti olemas. Uudisest teatab BBC.

Münt leiti Transilvaaniast, mis oli pikalt Rooma impeeriumi piirialaks. Münt kogus kaua muuseumihoidlas tolmu, sest 19. sajandi numismaatikaeksperdid tunnistasid mündi võltsinguks. Nüüd on teadlased aga kindlad, et mikroskoobi all uuritud kriimud tõestavad, et münt oli 2000 aastat tagasi käibel. Uurimistöö juht Londoni ülikooli kolledži professor Paul Pearson ütles BBCle, et tegu on üllatava leiuga. „Leidsime keisri. Teda peeti väljamõelduks ja ta kirjutati ajaloo jaoks maha, kuid me arvame, et ta oli päriselt olemas ja tal oli ajaloos oma roll,“ räägib Pearson.

Münt oli osa väikesest leiust, mis avastati 1713. aastal. Kuni 19. sajandi keskpaigani usuti, et tegemist on ehtsa Rooma mündiga. Siis aga kahtlustasid toonased eksperdid, et tegu võib olla võltsijate tööga. Sellele järeldusele jõudis tolleaegne juhtiv numismaatikaekspert Prantsusmaa Rahvusraamatukogust Henry Cohen. 1863. aastal uuris ta münti oma kataloogi jaoks ja jõudis järeldusele, et see oli hilisem võltsing, mis pealegi halvasti vermitud. Teised numismaatikud nõustusid temaga ja tänapäevani pole Sponsianuse münti numismaatikute kataloogides mainitud.

Professor Pearson juhtis aga tähelepanu mündi pinnal olevatele kriimustustele, mis tema arvates viitas sellele, et münt oli käibel. Ta võttis aasta eest ühendust Glasgow ülikooli Hunteriani muuseumiga, kus münti säilitati, ja palus, et tal lubataks seal koos teiste teadlastega uurida. Münti uuriti võimsa mikroskoobi all ning kinnitati, et münt oli kunagi reaalselt kasutusel. Hunteriani muuseumi mündikogu hoidja Jesper Ericssoni sõnul näitas keemiline analüüs, et mündid maeti sadu aastaid tagasi.