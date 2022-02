Briti arheoloogide üllatav leid: roomlaste surnuaed, kuhu on maetud peata inimesed

Ühendkuningriigis on käimas kiirraudtee HS2 (High Speed2) ehitamine, mis on mõeldud ühendama Londonit Kesk- ja Põhja-Inglismaa maakondade tähtsamate linnadega. Paralleelselt selle mastaapse taristuprojekti elluviimisega toimuvad kindlustus- ja päästearheoloogilised väljakaevamised, mis on juba toonud arvukalt tulemusi.

Nii kaevasid teadlased Birminghamis raudteejaama ehitusel välja 19. sajandist pärit kalmistu, kuhu oli maetud umbes 6500 inimest, ning avastasid ka linna vanima jaama jäänused, mis ehitati 19. sajandi esimesel poolel.

2019. aastal alanud väljakaevamiste käigus avastasid arheoloogid eri ajastutest pärit mälestisi ja esemeid, mis katavad viimase viie tuhande aasta ajalugu. Nende hulgas on Rooma perioodi leiud. Nii leidsid teadlased Buckinghamshire'is kolm rooma stiilis kivibüsti, samuti haruldase kuusnurkse klaasanuma ja nikerdatud puidust kujukese. Northamptonshire'is on arheoloogid välja kaevanud suure kaupmeeste asula jäänused, kus on palju esemeid – ehteid, münte ja keraamikat.

Aylesbury lähedal Buckinghamshire'is tegid teadlased väljakaevamisi Rooma asula kohas, mis asus Rooma-aegse Britannia peatee Watling Streeti ääres. Nad leidsid elu- ja majapidamishoonete jäänuseid, sealhulgas neid, mida kasutati õlle valmistamiseks.

Teadlased leidsid üle 1200 mündi ja pliikaalu, mis viitavad sellele, et iidsetel aegadel toimus asulas kaubitsemine. Võimalik, et sellel teelõigul asus turg. Muude metallileidude hulgas märkisid arheoloogid ära majapidamistarbed – lusikad, nööpnõelad ja prossid. Lisaks leiti täring, samuti liivakellad. Arheoloogide sõnul peatusid selles asulas tõenäoliselt regulaarselt lisaks kohalikele elanikele ka ametnikud ja Rooma sõdurid, kes olid teel Alcesteri ja tagasi.

Arheoloogid on teatanud, et nad on Buckinghamshire'is avastanud suurima teadaoleva hilis-Rooma nekropoli ehk antiikse surnuaia. Nad leidsid umbes 425 hauda. Ligikaudu kümnel protsendil maetutest oli pea maha raiutud ning mõnel oli kolju jalge vahel või jala kõrval. Tundub, et need säilmed kuulusid kurjategijatele või muudele marginaalidele, mis on üldiselt üsna tüüpiline hilis-Rooma perioodi surnuaedadele.