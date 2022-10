Iisraeli arheoloogid leidsid haruldase Bütsantsi-aegse kullaaarde

Teadlaste sõnul peideti aare 635. aastal, kui moslemid selle piirkonna vallutasid. Mündileid tuli välja ühe seina seest. „On lihtne ette kujutada, kuidas omanik oma varanduse peitis, et päästa see sõjast, lootes kunagi tagasi tulla ja oma mündid välja kaevata. Kuid tagantjärele teame, et tal see ei õnnestunud,“ kommenteeris väljakaevamiste juht Yoav Lerer. Moslemid vallutasid Levandi Bütsantsilt 634-638.