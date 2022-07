FOTO | Hubble avastas Orioni tähtkujus ebatavalise galaktikate kokkusulamise

Hubble'i tehtud ülesvõttel on jäädvustatud mitme haruga galaktikate ebatavaline ühinemine.

See haruldane paik universumis asub Maast umbes 520 miljoni valgusaasta kaugusel Orioni tähtkujus.

Galaktika ühinemine toimub siis, kui kaks või enam galaktikat põrkuvad. See on üks galaktikate vastastikuse mõju võimalustest. Tähed või tähesüsteemid ühinemise käigus tähtede suurte vahemaade tõttu kokku ei põrka. Selliste ühinemiste mõju sõltub mitmetest parameetritest, nagu kokkupõrkenurk, kiirus, galaktikate suurus ja koostis. Galaktikate ühinemise uurimine on teadlaste jaoks oluline, sest galaktikate ühinemise kiirust loetakse galaktikate evolutsiooni mõõdupuuks.