FOTO | Teadlased avaldasid pildi mööda meie kodugalaktikat hulkuvast mustast august

Must auk on supernoovas plahvatanud tohutusuure tähe purustatud jäänuk. Säilinud tuum on massilt mitu korda suurem kui meie Päikese oma. Must auk püüab valguse kinni oma intensiivse gravitatsioonivälja tõttu. See moonutab ümbritsevat ruumi, mistõttu näevad „kõverad“ välja ka selle taga olevad tähed. Teadlaste sõnul on see gravitatsiooniline „läätseefekt“ ainus selge tõend üksikute mustade aukude olemasolust, mis meie galaktikas ringi rändavad.