VIDEO | Kas Hiina tankitootja üritab kopeerida eestlaste THeMISt?

Milremi pressiesindaja Gert Hankewitz sõnas Fortele kommentaariks, et nende jaoks on hiinlaste arendus tunnustuseks tehtud tööle. "Imitatsioon on meelituse siiraim vorm. Võtame seda kui komplimenti." Ta lisas, et turud, millel tegutsevad Milrem ja Yiji on täiesti erinevad. "Turgude mõttes ei ole nad meie konkurent – meie ei müü Hiina midagi ja Hiinast ei osta meie kliendid -valdavalt NATO riigid- kaitsetehnikat," ütles Hankewitz.