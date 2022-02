VIDEO | Skandinaavlased, kadestage: maailma esimesed roboti poolt tehtud suusarajad asuvad Tõraveres

Eesti robotiehitajad on teinud jälle ajalugu: kui varem on maailmameedias pälvinud tähelepanu Eestis arendatud pakirobotid ja Milremi THeMIS, siis nüüd on Eesti esimene riik, kus autonoomne robot on sisse vedanud klassikarajad murdmaasuusajatele.

AHHAA keskuse juht ja idee autor Andres Juur räägib, et projekt sai teoks tänu Milrem Roboticsile ja Mart Noormale. "Eelmise lume ajal tegi seesama robot maastikukatsetuste käigus suusaradadel palju pahandust – robotid ei ole teatavasti kõigi inimeste veidrustega kursis. Aga toona Mart helistas mulle, vabandas ning küsis, et mis saab. Pakkusin, et õpetame siis robotile selgeks, mis asi see suusarada on, ja laseme uue lumega robotil rajad ajada. Noh nagu lastega, et kui keegi teeb pahandust, siis tuleb näha potentsiaali, mitte pahandust," sõnab ta.