Sakslaste suur tankibluff: kantsler Scholz blokeerib Ukrainale raskerelvade tarnimist

Varem on Saksa valitsus korduvalt teatanud, et kavatseb Ukrainale raskerelvi tarnida ja siis jälle oma lubaduse tagasi võtnud. Kuu alguses teatas kaitseminister Lambrecht Saksa meediale, et Saksamaal pole endalgi raskerelvi, mis ei vasta tegelikult tõele, kuna tegelikult on näiteks Bundeswehril 400 vana jalaväe lahingumasinat Marder, millest vaid veerandit kasutatakse väljaõppel. Samuti on Saksa armeel 800 Ukraina poolt palutud soomukit Fuchs, millest enamik reaalsuses seisavad kasutamata.