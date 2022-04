Saksa valitsus keeldus Ukrainale relvaabi andmisest: meil pole endilgi

"Oleme jõudnud piirini, millest edasi algab riigikaitse ja Põhja-Atlandi alliansi kaitse kahjustamine," selgitas kaitseminister ja lisas, et jutt on relvade ja laskemoona tarnimisest Ukrainasse otse Bundeswehri relvaladudest.

Tema sõnul arutab Berliin seda küsimust Kiieviga pidevalt. "Tekkinud tõrked ei tähenda, et me ei saaks Ukraina heaks rohkem ära teha. Nüüd selgitame, milliseid relvi ja laskemoona suudab Saksa sõjatööstus pakkuda,” kinnitas minister.

Lambrecht kinnitas, et kogu info Ukrainale relvade ja laskemoona tarnimise kohta on endiselt salastatud. "On mõjuvaid põhjusi mitte avaldada selle teema kohta üksikasju," ütles Saksamaa kaitseminister.