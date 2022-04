Kellahinnang: Huawei Watch GT Runner – suurim trump on kergus

Kell on põhikomponentidelt ja väljanägemiselt identne põhimudeliga Huawei Watch GT 3, millest oleme varem kirjutanud siin. Aga sõrakelladega võrreldes on kolm märkimisväärset erinevust.

Esiteks on selle kella ekraan suurema diagonaaliga: 46,4 vs 45,9 mm. Teiseks on see mitu grammi kergem: 38,5 vs 42,6 g. Kolmandaks on selle hind veidi erinev ja paigutub Watch GT 3 Elite (350 eurot) ja GT3 Active (270 eurot) vahele - uue kella hinnaks on 299 eurot.

Kella sportlikkust vähendab jätkuvalt suur ja väljaulatuv juhtnupp nr 2 suunal. Varem on Huawei teinud ka kellasid, mille kõik juhtnupud on märksa tasapinnalisemad ja lamedamad. Sümpaatselt tagasihoidlik ehk musta tooni on kella komposiitkiust kella kate ja pehmest silikoonist õhuline ja antibakteriaalne kellarihm.

Just sellest materjalist pealispind ja selle all olev räninitriidkeraamikast ning niklist korpus peaksid tootja enda teatel andma ka täiendavat täpsust sisseehitatud GPSile. Kasutab see süsteem sõltuvalt kasutamise asukohast viit peamist satelliidisüsteemi (GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS).

Ka sel kellal on olemas vere hapnikusisalduse (SpO2) hindamise funktsionaalsus, lisaks mõõdab see stressitaset, pulssi, une kvaliteeti ning olemas on baromeeter, kompass, kaardirakendus, äratuskell ja seotud telefoni leidmise funktsionaalsus.

Jooksmise ajal/järel pakub ta kasutajale tempo- ja rütminäitajaid, sammupikkusi, pulsimuutusi, tõusude ja languste meetreid, kulutatud kaloreid. Kellal on ka kõlar olemas, nii et selle info saab ka sportimise ajal enda jaoks kuuldavaks muuta.

Kella aku on Huaweile omaselt ülihea ja peab ühe laadimisega vastu nädal-kaks. Kell on laaditav juhtmevabalt, seega sobib selleks mis iganes laadimisalus või siis ka sellega kaasasolev spetsiaalne laadimisvahend.