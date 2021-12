Kellahinnang: Huawei Watch GT 3 – väga korralik universaal… kui ainult seda nuppu ei oleks

Esmalt on kell saanud eelkäijaga võrreldes märgatavaid sisulisi uuendusi. Näiteks tervise osas mõõtis GT2e vere hapnikusisaldust (SpO2) vaid füüsiliselt käivitamisel, nüüd aga teeb kell seda pidevalt - koroonaajal teadagi oluline näit. Sama käib stressi taseme mõõtmise kohta. Lisandunud on kehatemperatuuri mõõtmise andur, jätkuvalt olemas une kvaliteedi mõõtmine.

Märgatavalt on paranenud spetsiifilisemate spordialade mõõtmise kvaliteet. Kui varem pakuti enamuse spordialade tulemil vaid teadmist pulsi ja umbkaudu kulutatud kalorite kohta, siis kui võtame nüüd näiteks ergomeetril trennimise, siis saan lisaks kätte diagrammid nii pulsi, tõmmete sageduse kui nende koguarvu kohta.

Jooksmise ja matkamise mõõtmine on Huaweil kogu aeg täiesti heal tasemel välja tulnud, nüüd on lisaks sammude pikkustele ja muule lisandunud reaalajas kaardivaade, et näiteks rappa eksides õige rada taas üles leida - baromeeter, kõrguseandur ja kompass samuti olemas.

Telefoniga ühendamine käib jätkuvalt Huawei rakenduse „Tervis" abil. Seal saab määrata ka ära, millised äpid võivad kellale märguandeid saata. Tarkvarauuenduse järel on positiivne see, et need märguanded tulevad kella ekraanile väikselt ka siis, kui parasjagu rattasõit või jooks pooleli.

Kuna kellal on olemas nii mikrofon kui kõlarid, siis saab telefoni tulevad kõned maha pidada ka telefoni taskust välja võtmata.

Mis puutub asukoha määramisse, siis selles osas on Huawei teinud korralikku hüppe ja mõõtmine käib lausa viie satelliidisüsteemi abil: GPS, Beidou, GLONASS, Galileo ja QZSS. Neist viimane on küll Jaapani poolt välja töötatud spetsiaalselt Kagu-Aasia piirkonna tarvis. Kella kaheribaline positsioneerimiskiip on varustatud ka häiretevastase lahendusega ning positsioneerimine toimub ka võrguühenduseta.

Kell on loomulikult veekindel, nii et basseini minnes võib selle julgelt käele jätta ja ujumisringe mõõta.