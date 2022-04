GALERII | Kakumäe lahes toimuv näitab: nii hambutud võivadki olla Euroopa sanktsioonid Venemaale

Kakumäe ja Naissaare vahele jääv G- (ehk Golf) ankruala pole tegelikult kunagi olnud pelgalt ala, kus välismaised laevad niisama reidil peatuksid.

Tegemist on aktiivse laevaliiklusega piirkonnaga, mis on sisuliselt Paljassaare sadama laiendus väljaspool sadama ametlikku akvatooriumi – G-alal peatub igapäevaselt mitmeid Venemaa vahet sõitvaid naftatankereid, et vabaneda merel laevalt-laevale ümberpumpamise teel oma ohtlikest naftatöötlemise jäätmetest, kütust punkerdada või kerelt saasta ja vana värvi maha kraapida.

Asi selles, et Eesti seadused on nii pehmed, et võimaldavad laevadele sadamateenuseid osutada ka väljaspool sadamaid ja nii pääsevad välismaised suurest aja- ja rahakulust, mida neil tuleks kus iganes mujal sadamasse sisenemisega seoses kanda.

Mingisugust muudatust selles osas ei toonud ka Euroopa Liidu 8. aprillil avalikustatud ja eile jõustunud uus sanktsioonide pakett, mille kohaselt ei tohiks Venemaa lipu all sõitvad laevad enam Euroopa Liidu sadamatesse siseneda.