PALJASTATUD | Riik pigistas silma kinni: ohtlike ainete ümberpumpamine Tallinna lahes käib täie hooga edasi – suured naftatankerid toovad oma saasta Eestisse

12. august oli kuupäev, mil valitsus otsustas avalikkuse survele järele andes, et Eesti sisemere ankuraladel on edaspidi keelatud ohtlike ainete laevalt-laevale ümberpumpamise ehk STS-operatsioonid. Põhjuseks suur risk, et võimalike tehniliste rikete korral võib reostus ohustada nii merd kui maismaad.

Täpsemalt sai heakskiidu määrus, mis muudetud kujul luges väga täpselt üles, mis on lubatud ja kus on lubatud.

„Sisemerel, Narva jõel ja Peipsi järvel võib ohtlikke ja kahjulikke aineid käidelda ainult punkerdamise eesmärgil kas sadamas või määruse lisas 2 nimetatud ankrualadel," on normi uus tekst väga konkreetne. Igasugune vähegi ohtlike ainete ümberpumpamine on keelatud, kui tegemist ei ole laevade tankimise ehk kütusega varustamise ehk punkerdamisega.

Vähendati ka sisemerel paiknevaid ankrualade kohti, kus laevade tankimine võiks toimuda - varasema 19 ankruala asemel lubati edaspidi punkerdada vaid kuues kohas: esiteks Tallinna lähiste lahtedel tähisega Tallinn G ja Tallinn E ning teiseks Muuga kandi ankrualad.

Ning just Naissaare, Kopli ja Kakumäe vahel paiknev Tallinn G ankruala on piirkond, mida läbiv liiklus meie tähelepanu äratas.

Võtame eilse päeva. Kaugelt Prantsusmaa Bordox sadamast jõudis hommikul Eesti sisemere piirile Saksa lipu all sõitev hiiglaslik naftatanker „Seapike". Kell oli siis umbes 9.30