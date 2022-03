Andres Sutt: andsime välja juhtnöörid, kuidas hoida Venemaa ja Valgevene ettevõtted eemale meie riigihangetest

Sellest tulenevalt on kõigil riigihangete korraldajatel õigus määrata, et riigihankes saavad osaleda ainult pakkujad või taotlejad neist riikidest. Kitsamalt on rahandusministeeriumi hinnangul võimalik ka piirata üksnes Vene ja Valgevene ettevõtjate osalemist lausega „Riigihankes ei ole lubatud osaleda ettevõtjatel, kelle elu- või asukoht on Venemaa Föderatsioonis või Valgevene Vabariigis.".