Eesti IT-ettevõtja: Valgevene poliitiline segadus ei kaalu üles selle riigi eeliseid

„Meile see sündmus erilisi üllatusi ei tekita, sest eks viimased 10+ aastat Valgevenes on näidanud ka siiani, et kui keegi võimudele vastu töötab, siis sellist käitumist jõuliselt ei lubata. Ja vastupidi, juhul kui ennast poliitikast distantseerida, siis lastakse sul väga rahulikult töötada ja eksportivatele tarkvaraettevõtetele kehtib jätkuvalt väga soodne maksusüsteem. Toovad ju tarkvaraettevõtted riigile sisse hädavajalikku valuutat," ütles Jaan Pillesaar Fortele kommentaariks viimaste päevade sündmustele, kus riigi võimud vahistasid kriitiliselt meelestatud ajakirjaniku ja sundisid selleks maanduma lennuki, milles too viibis.

Jaan Pillesaar märkis, et võrreldes näiteks Venemaaga ei ole Helmese kogemuse põhjal Valgevenes korruptsiooni.

„Meilt ei ole iialgi raha küsitud ja loomulikult me ka ei annaks. Meil on olnud paar üksikut vaidlust ja oleme näinud, et kohtud töötavad vaidluste lahendamisel väga efektiivselt, erinevalt Eestist, kus kohtulahendi lõplik saamine võtab enamasti aastaid," märkis ta ja lisas, et Valgevene plussiks on jätkuvalt väga kvaliteetse tarkvarainseneride hariduse olemasolu ja väga madalad maksud targale tööle.

„Võimalik poliitilise segaduse risk ei kaalu neid eelised niipeagi üles," sõnas Helmese juht.

Mis puutub lennuühendustesse, siis lisas Pillesaar, et nende sulgemine on kahtlemata häiriv, kuid samas pole ettevõtte töötajad Covid-i tõttu nagunii viimased 12 kuud kordagi Valgevenesse lennanud ja sellest ei ole ka mitte midagi juhtunud. Pigem vastupidi, lennu-, aja- ja hotellikulud on ära jäänud ja kulud on väiksemad.

„Eks meie töötajate ridades on muidugi ka neid, kes on ise otsustanud ideoloogilistel kaalutlustel Valgevenest lahkuda. Neile töötajatele oleme öelnud, et meie igal juhul oleme huvitatud töötamise kokkuleppe jätkamisest, olenemata kus riigis nad asuvad. Viimase aasta on nagunii kõik meie kontorid pea 100% kodutööd teinud, nii et töötaja asukoha riigi muutusega vahetub ainult maksusüsteem ja maksukoormus," ütles ettevõtte juht.

Kui väga hädasti on füüsiliselt vaja minna Valgevenesse, siis on Pillesaare sõnul lihtne lahendus lennata Vilniusse ja sealt läheb igati kaasaegne kahekorruseline wifi-ühendusega kiirrong Minskisse. Nii et põhimõtteliselt saab nii sama ajaga kohale otse Minski kesklinna, kui otselennuga.