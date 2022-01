Linnuteel avastati rekordarv „orbudest” planeete

Ilma täheta planeedid on kosmoseobjektid, mida on raske tabada, kuna nad ei kuulu reeglina konkreetse tähe juurde, vaid nad liiguvad vabalt kosmoses ringi. Kuni viimase ajani on teadlased selliseid planeete kokku lugenud päris mitu, kuid hiljuti suutsid astronoomid tuvastada vähemalt 70 sellist „orbu”, mille mass on sarnane Päikesesüsteemi planeetide massiga. See avastus on erilise tähtsusega, kuna võimaldab selgitada selliste planeetide päritolu ja nende põhiomadusi.

Teadlased rõhutavad, et ülitundlike teleskoopide abil avastatud ilma täheta planeedid asuvad meie Päikesesüsteemile suhteliselt lähedal. Planeetide massid on sarnased näiteks Jupiteri massiga. Planeetide avastamisele aitas uurimistöö ühe juhi Nuria Miret-Roigi sõnul kaasa viimase 20 aasta andmete analüüs, mis on kättesaadavad tänu erinevatele nii Maal kui ka avakosmoses paiknevatele teleskoopidele.

Lisaks, nagu teatas Prantsuse Bordeaux’ astrofüüsika laboratooriumi astronoom Hervé Bouy, uuriti ja analüüsiti kümneid tuhandeid Tšiili teleskoopide abil tehtud pilte ning sadade tundide pikkuse vaatluse andmeid. Instrumentidena kasutati nii suurt teleskoopi kui ka vaatlus- ja astronoomilist teleskoopi, millel on nägemis- ja infrapunaulatus. Uurimistöö käigus mõõdeti üsna suurel taevaalal kümnete miljonite objektide liikumisi, värvi- ja valgusnähtusi. Põhitulemusena tuvastati „rändavad” planeedid, mida on väga raske tabada.

Hervé Bouy sõnul võib Linnuteel olla miljardeid vabalt ringi liikuvaid ilma tähtedeta planeete. Eksoplaneedid on reeglina seotud tähtedega, mis asuvad nende vahetus läheduses. Ja isegi kui planeet asub kaugel ja on väikese läbimõõduga, pole seda Maalt raske tuvastada. Alati on ju olemas gravitatsiooniline külgetõmme, ühenduslüli planeedi ja tähe vahel või siis sära, mis muutub tugevamaks või nõrgemaks vastavalt sellele, kas planeet möödub tähe eest või tagant.

Kuid need meetodid pole tõhusad, kui on vaja tuvastada üksikuid planeete, mis pole seotud teatud tähtedega. Ainus võimalus neid avakosmosest leida on planeetide endi kiirgav valgus, mis pole miljoneid aastaid pärast nende teket veel jahtunud. Ilma täheta planeetide uurimine avab peamise saladuse – kuidas planeedid tekivad ja moodustuvad. Mõnede teadlaste arvates saab sellised planeedid algplaneetide süsteemist lihtsalt eemaldada. Teine osa teadlastest leiab, et „orbude” teke toimub gaasipilvede kokkusurumise tõttu. Kelle versioon on täpsem ja tegelikkusega kooskõlas, näitavad edasised uuringud ja vaatlused.