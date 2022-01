TOP 10: neid automudeleid ostsid eestlased möödunud aastal kõige enam

Esmalt selgus, et 2021. aasta populaarseimate automarkide esikolmiku vallutasid Toyota (3850 müüdud sõiduautot), Škoda (3155) ja Volkswagen (1959).

„Eesti autoturul oli suhteliselt hea aasta, hoolimata kahest meid oluliselt mõjutavast taustsüsteemist - roheline pööre ja Covid koos oma kaasmõjudega. 2020.a. lõpus prognoosisime uute sõiduautode müügi kasvu kuni 15%, tegelikkuses tuli veidi rohkem. Prognoosis arvestasime, et sügisene kukkumine autode erinevate koostisosade tarneprobleemide tõttu tuleb suurem. Siinkohal saame tõdeda meie maaletoojate head tööd, kes defitsiidi tingimustes suutsid autosid kätte saada ja müüki kasvatada, vastupidiselt EU üldisele trendile. Ka tarbesõidukite poolel oli aasta oodatust parem, kaubandus- ja ehitussektor olid siinkohal vedavaks jõuks. Elektriautode osas ennustasime ja lootsime 500 joonest üle tulla, kuid veidi jäime alla," kommenteeris AMTELI tegevjuht Arno Sillat.

Arno Sillat märkis, et rohepöörde taustsüsteem paraku läheb aasta-aastalt keerulisemaks, eriti viimaste uudiste valguses, mis lubavad fossiilse maagaasi roheliseks kütuseks hinnata.

„Esialgu elektritootmises, aga siit on lühike samm ka autode suunal. Tänases elektritootmise defitsiidis ja hinnatasemete juures on see uudis pigem autokasutajaid rahustav," sõnas ta.