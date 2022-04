TOP 100 | Parimast halvimani: Eestis müüdavad pereautod suures edetabelis!

Kui kunagi moodustus pereautode rühm universaalidest või mahtuniversaalidest, siis tänapäeval kuuluvad siia ka linnamaasturid, kupeelikud universaalkerega autod, kupeedžiibid ja kõik, mis nende vahele jääb. Autod on ka aina suuremaks kasvanud, seega nii mõnigi luukpära võiks samuti juba pereautona arvesse minna.

Kuidas me need autod välja valisime? Kui algne nimekiri oli koos, selgus, et esimeseks piiriks võtame ilusa ja ümmarguse arvu 100. Seega jäid välja autod, mis võivad olla küll ruumikad, aga ei ole ilmselt pereautona kellegi esimene valik.

Seejärel jaotasime autod baashinna järgi kolme hinnaklassi: kuni 30 000 eurot, kuni 60 000 eurot ja autod üle 60 000 eurot. Loomulikult kehtib taas see, et euro pealt me tõde taga ei ajanud ning mitmel piiripealsel juhtumil lähtusime ka tunnetusest. Loomulikult teame, et keegi ei osta tänapäeval baashinnaga autot, kuid see hind näitab siiski ära teatud positsiooni turul.

Esikümnete puhul tõime välja ka meie arust sobivaima versiooni, mille ostu võiks just pereauto valimisel kaaluda. Samas ei saa hinnanguid anda ainult selle baasil, millisel autol on suurim pagasiruum või madalaim hind. Peresõidud peavad pakkuma rõõmu võrdselt nii lastele kui ka roolis olijale, seega valikute tegemisel ei ole kindlasti kõrvale jäetud tavalisi asju nagu sõidurõõm, juhitavus, auto üldine olemus ning disain. Ehkki tegemist on pereautoga, ei pea see tähendama lõputuid kompromisse.

Kuidas me hindasime? Meil ei ole jätkuvalt matemaatilist hindamistabelit ja erineva kaaluga punktisüsteemi. Loeb kogu tervik, lihtsalt seekord oli praktilistel argumentidel võib-olla suurem kaal. Näiteks joonistub selgelt välja see, et meie arust elektriauto hetkel pereautoks veel ei sobi. Kes on kas või ühe korra pidanud autotäie lastega istuma kuskil pärapõrgus poolteist tundi aeglase ELMO kapi küljes, see saab aru, millest jutt.