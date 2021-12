Vanemad kui eestlaste „metsavahid”: millised maailmasõjaaegsed lennukid on veel relvastuses?

Douglas DC3e ja selle variante sai ehitatud nii palju, et need peavad tsiviillennunduses vastu juba pea sajandi. Neid toodeti ka Nõukogude Liidus Lisunov Li-2 nime all. Pole üllatav, et nii suure hulga varuosade ja eratootjate tehnilise toega kasutatakse neid endiselt sõjalennukitena. Nende lennukite suurim sõjaline kasutaja on Lõuna-Aafrika Vabariik. Lõunaaafriklaste 35. eskadrill asutati 1945. aastal ja Külma sõja päevil oli see allveetõrje-eskadrill, mis kasutas brittide Avro Shackletoni neljamootorilisi lennukeid, mis põhinesid Avro Lincolni raskepommitajatel.