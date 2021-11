FOTOD | Ajalooline piiririkkumine: Eesti ületas esmaspäeval Soome õhupiiri hirmvanade lennumasinatega

Esiteks selgus, et tegemist ei ole kaitseväele kuuluvatega lennukitega. Need on renditud Raivo Susi ettevõttelt Aerohooldus OÜ. Susi on teatavasti ärimees, kes teeb korda Nõukogude liidu aegadest pärinevad lennumasinaid ja rendib-müüb-hooldab neid hobilenduritele ja ka riigikaitseüksustele mitmel pool maailmas. Venemaa võimud on mehe süüdi mõistnud spionaažis, vabaduses viibib ta tänu vangide vahetamisele Eesti ja Venemaa vahel.