VIDEO | Teadlane: Eesti peaks taas kaaluma fosforiidi kaevandamist

Rutt Hints rääkis Teaduste Akadeemias sel neljapäeval toimunud teaduspärastlõunal, et rohepöördest on kujunemas konkurentsitult kõige suurem nõudluse kasvu allikas lähitulevikus, sest taastuvenergeetika infrastruktuur on väga ressursiintensiivne ja eriliselt on ta metallide-intensiivne. Lisaks tavalistele metallide tahab see pööre neid metalle, mis me veel 20 aastat tagasi üldse ei kasutanud.

Valdav osa rohepöördeks vajaminevatest metallidest tuleb Hintsi sõnul täna Hiinast. Euroopa oma tarneahela ülesehitamine on seetõttu kriitiline selleks, et rohepööre tehtud saaks, ning siin on olemas võimalus Eestil.

„Me peaksime kaaluma seda, mida uute toormete vajadus meile annab. On väga oluline, et me oleme fosforiidiuuringutega taas alustanud." sõnas Hints. „Me teame, et meil on Eestis olemas fosforiit, mis sisaldab teatud määral haruldasi muldmetalle. Meil on olemas mustades kiltades vanaadium - ka selline akutehnoloogiate metall. See on perspektiiv, mida peaksime kaaluma. Mitte, et see juhtuks homme - ressurssidest rääkides peaksime me mõtlema 20-25 aastat ette."

Teadlase sõnul on Eesti fosforiit küll muldmetallide suhtes madala kvaliteediga ressurss - mis temas aga head on, on see, et kui me vaatame haruldaste muldmetallide proportsiooni, mida me fosforiidis näeme, siis seal on suhteliselt heas proportsioonis just need metallid, mida on vaja püsimagnetite tootmiseks.

„Ning püsimagnetites on haruldased muldmetallid kõige kallim osa ja just see osa, mida läheb vaja rohepöördeks," ütles Hint ja tõi selliste metallide seas välja heas proportsioonis olevat terbiumi, düsproosiumi, neodüümi ja praseodüümi.