Koroonavaktsiini tõhustusdoosid levivad Eestis päris kenasti

Tänahommikuse seisuga on Eestis saanud vähemalt ühe tõhustusdoosi 104 684 inimest. Neist ligi kaks kolmandikku ehk 64% on vanemad kui 60-aastased.

Eestis võib tõhustusdoosi saada vähemalt 18-aastane isik, kelle esmasest vaktsineerimiskuurist on möödunud vastavalt kuus kuud (Pfizer või Moderna) või viis kuud (Janssen või AstraZeneca). Tõhustussüsti on iga soovija saanud seni vähem kui kuu jooksul, alates oktoobri keskpaigast .

Tõhustusdoosi tasub esmajoones kaaluda vanemaealisel või COVID-19 riskirühma kuulujal. Algselt kasutatud vaktsiinist sõltumata on tõhustuseks kasutusel Pfizeri ja Moderna vaktsiinid.

Eestis on vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud 813 719 inimest, vaktsineerimiskuur on neist lõpetatud 773 092-el isikul.

Täisealistest on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 71,1%, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 67,9% protsendil. Üle 60-aastastest on vähemalt ühe doosiga COVID-19 vastu vaktsineeritud 73,9%.