Eestis hakati tänasest koroonavaktsiini tõhustusdoose pakkuma juba kõigile soovijatele

Tõhustusdoosi saavad Confido 13 vaktsineerimispunktis tasuta teha täiskasvanud, kellest 18-65-aastastel peab olema eelmisest vaktsineerimisest möödas vähemalt 8 kuud, üle 65-aastastel vähemalt 6 kuud, teatas ettevõte.

Immuunpuudulikkusega inimestel on soovitatav manustada COVID-19 vaktsiini tõhustusdoos mitte varem kui 6 kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamisest.

„Tõhustusdoosiks kasutame Pfizerit sõltumata sellest, millega eelmine vaktsiin tehtud on, kuna Euroopa ravimiamet on just Pfizeri vaktsiini tõhustusdoosideks heaks kiitnud," selgitas Confido kiirkliinikute juht Marek Seer.

Vaktsineerimise järgselt uueneb vastavalt ka digilugu.ee keskkonnas kuvatud info ja inimene peaks endale looma uue, värskendatud andmetega vaktsineerimispassi. Vaktsineerimise aja saab kirja panna Confido veebilehel.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon on seni soovitanud tõhustusdoose vanematele kui 65-aastastele ja immuunpuudulikkusega inimestele mitte varem kui 6 kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamisest.

Tavapärase vaktsineerimiskuuri läbinud alla 65-aastastel inimestel on COVID-19 raske haiguskulu risk reeglina madal ja neid võib komisjoni hinnangul soovi korral tõhustusdoosiga vaktsineerida mitte varem kui 8 kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri läbimisest, arvestades ka teisi riskifaktoreid.

Komisjon rõhutab ka oma 5. oktoobri otsuses, et „seda, millisel määral on täpsemalt COVID-19 vaktsiinide tõhustusdoosidega vaktsineerimisega võimalik COVID-19 haigusest tingitud hospitaliseerimisi ja nakatumisi ära hoida, ei ole hetkel veel teada. Käimasolevad uuringud annavad täiendavaid andmeid. Tõhustusdoosi manustamisel tuleb arvesse võtta ka seda, et väga harvade kõrvaltoimete esinemise risk tõhustusdoosi manustamise järgselt on hetkeseisuga teadmata."

