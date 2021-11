Tabasalus ebaseaduslikult puid maha võtnud krundiomanik sai trahvi

Asub see 3640-ruutmeetrine kinnistu vaid sajakonna meetri kaugusel Tabasalu keskusest ja jääb rohke käidavusega tee äärde, mis viib panga äärsetele loodusradadele. Tegemist on metsase alaga, kus kinnistuomanikud pole seni aktiivseid arendusi ette võtnud.

Kuna tegemist on tiheasustusega alaga, siis näeb looduskaitseseaduse säte numbriga 45 ette, et iga üksiku puu mahavõtmiseks on vajalik omavalitsuse luba. Harku vald on seejuures kehtestanud ka puude raiumiseks loa andmise korra, mille kohaselt ei ole vaja raieluba alla 8 cm rinnasdiameetriga puude raieks, kuivanud puude, okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks ning tormiheite, -murru ja teistel kohest likvideerimist nõudvale puule.