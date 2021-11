FOTOD JA VIDEO | Tabasalu panga all kahtlustati naftareostust

„Täna kell 12.38 sai häirekeskus teate, et Tabasalu panga all rannas on märgata õlireostust. Kell 13.13 kohale saabunud päästjad suuremat reostust ei tuvastanud ning see ei olnud õnneks merevees vaid rannakivide vahel väikeste loikudena," ütles päästeameti pressiesindaja Liina Valner.