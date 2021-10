LHV selgitab: kuidas küberpätid vanainimese konto uut moodi tühjaks tegid

25. oktoobril teatati, et 8. oktoobril sai Mustamäel elav 67-aastane naine mobiiltelefonile sõnumi LHV panga tunnustega, et kinnitada makse. Naine vajutas lingile, et soovib Apple Pay'd ja viipemakset, mille järel sai oma e-postile ka pangast teate, et Apple Pay ja viipemakse on rakendunud. Seejärel sai naine ehtsana näiva panga pakkumine, et tehingute puhul alla 30 euro pole vaja PIN2. Naine nõustus sellega ja peale seda sai SMS-i kaudu teateid, et kontol on kinnitamata tehinguid ja jälle oli sõnumis ka link. Kuna kõik tundus õige olevat, klikkis naine lingil, ette tuli LHV mobiilipanga visuaal ja naine sisenes sealtkaudu oma kontole. Seejärel hakkasid toimuma veidrad tehingud ja esines nimi, mida naine ei tundnud. Ta sai veel mitmeid SMS-e, aga kustutas need ära. Hiljem avastas naine, et tema LHV Panga kontodelt on liikunud tundmatutele kontodele üle 3000 euro.