Avalikkuse surve töötab: valitsus keelas Eesti sisemerel ohtlike ainete ümberpumpamise, ent kolis laevade tankimise üksnes Tallinna kandi lahtedele

Varasema 19 ankruala asemel on nüüdsest punkerdamne lubatud kuuel ankrualal. Esiteks Tallinna ja Naissaare vahel olevatel aladel tähisega Tallinn G jaTallinn E ning teiseks ankrualad Muuga J, Muuga L, Muuga K, Muuga M.

Kõik need kohad on tähistatud sellel kaardil, mille koostanud eksperdi Georg Martini soovituse kohaselt valitsus just need kohad punkerdamiseks välja valiski:

Seega koondub kogu avamerel toimuv laevade tankimine ehk punkerdamine tulevikus Tallinna kandi lahtedesse. Sisemerel võib kütuse käitlemist alustada igakl juhul alles siis, kui vähemalt üks laev on kindlalt ankrus ja laevad on nõuetekohaselt haalatud.

Valitsuse selgituse kohaselt asuvad kõik need ankrualad piisavas kauguses nii elurajoonidest kui rannajoonest ning piisavalt sadama lähedal, et tagada hea ühendus ja valmisolek õnnetusjuhtumi lahendamiseks merel.

Sadamas on STS-operatsioonid sadamakapteni loal lubatud ka edaspidi.

Lisaks on operatsioonid lubatud Eesti territoriaalmeres ja majandusvööndis rannikust kaugemal - seal, kus see ala ei ole enam käsitletav sisemerena.

Teeme mõisted selgeks: sisemeri on mereala osa, mis asub territoriaalmere lähtejoone ja ranniku vahel. Territoriaalmere lähtejoon omakorda on mõtteline joon, mis ühendab omavahel maismaa, saarte, laidude, kaljude ja veest väljaulatuvate üksikute kivide rannikust kõige kaugemal asuvaid punkte. Territoriaalmeri on seega sisemerega külgnev mereala osa, mille laius on 12 meremiili.

Sisemeri on sellel kaardil piiritletud halli joonega:

On arvatud, et sisemerel laevalt laevale ümberlaadimise piiramine suunab selle merel ümber laaditava kauba ümberlaadimise sadamatesse. Juhul kui see juhtuks, saaksid sadamad teenida sadamatasudena ühe tankeri kohta 100 000-200 000 eurot.