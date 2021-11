Asjatundja selgitab: kui kiired võivad olla 4G ja 5G mobiilne internet ning millest see oleneb

Elisa vastas, et nende suurim võimalik kiirus on teoreetiliselt 1,2 Gbit/s, aga reaalsed tulemused on jäänud sellest alla ümmarguselt 900 Mbit/s juurde.

Suur tähtsus on ka teenuse kvaliteedil: "Näiteks Delfi portaali avamiseks pole vahet, kas kasutaja internetikiirus on 10 või 900 Mbit/s," märkis ta.

Lisaks võib veebist leida 4G ja 5G tippkiiruste kohta äärmiselt erinevaid andmeid. Asi on selles, et nende lühendite taga peituvad erinevad tehnilised lahendused.

Kiirust mõjutab ka kasutuskoormus seadet teenindavas tugijaamas, sest see on jagatud ressurss. Teoreetiline tippkiirus on saavutatav ainult väga heades levitingimustes ning tugijaama ressurssi üksi kasutades. Seetõttu on teoreetilist tippkiirust päriselt keeruline saavutada.