Kui väle on Eestis 5G mobiili-internet ja kuidas inimesed seda kasutavad?

Midagi siiski toimub. Mobiilioperaator Telia avas (esialgu 4G sagedustel põhineva) esimese 5G-võrgu mullu novembris, on leviala vahepeal tublisti laiendanud ning seda ka töösturitele pakkunud , kellel on sellest ilmselt rohkem võita kui inimestel.

Aga oletame, et sa oled tavakasutaja, kellel on 5G võimekusega nutiseade ja kes viibib parajasti 5G võrgus ... kui kiiret mobiili-internetti sa ideaaltingimustes loota võid?

Eelneva mobiilside-põlvkonna ehk 4G (LTE) tippkiirus Telia võrgus tema sõnul sellele palju alla ei jää. "Kuna me pakume hetkel 5G-d olemasolevatel sagedustel ja kasutame selleks DSS-i ehk paindlikku sagedusala jagamist, ei ole 4G ja 5G tänased teoreetilised tippkiirused kuigivõrd erinevad," ütles ta.

"5G kasutajate puhul saab ehk välja tuua selle, et nende mobiilse interneti kasutamine on keskmisest mõnevõrra kõrgem. Siin mängib rolli seegi, et hetkel saab 5G-d kasutada vaid Telia suurema mahuga Mobiilse Elu ja Mobiilse Äri pakettides," nentis ta.