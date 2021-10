Windows 11 opsüsteem on ilmunud, mida põnevat see pakub?

Esialgu on tarkvara allalaaditav vähestele. Laiem kasutajaskond peab ootama veel nädalaid ja kuid (hiljemalt kuni tuleva aasta keskpaigani), aga see on pigem hea asi.

Miks nii?

Windows 11 on mitmes aspektis kahtlemata isuäratav: turvaline, stabiilne ja kiire – vähemalt sama kiire kui eelkäija Windows 10. Ja see on viimase omanikule tasuta allalaaditav.

Teisest küljest ei paku see ilmumise ajal Win10-ga võrreldes midagi uut ja tõesti olulist; paljud väiksed parandused ja muudatused ilmuvad kahtlemata alles lähikuudel, näiteks suure kevadise uuenduse koosseisus; ja ikka veel on segane, millisele arvutile tarkvara ikkagi sobib.

Veider piirang tundub tegelikult ka Windows 11 Home-väljalaske nõue kasutada Microsofti kontot ja internetiühendust. Kui internet kaob, ei saagi vist Win11 kasutada. Pro-väljalase samas sellist nõuet ei esita.

Vastus viimasele selgub lähikuudel, kui üha enam huvilisi proovib Win11 oma arvutisse paigaldada ja siis veebis kuulutab, kas see õnnestus või mitte.

Mis on aga Windows 11 suurimad uuendused selle ilmumise ajal? Need võib jagada kahte kategooriasse.

Paljulubavam e-pood

See on vahest tähtsam Microsoftile endale kui kasutajatele, aga opsüsteemiga kaasatulev veebipood Microsoft Store on värskema välimusega ja senisest selgema ülesehitusega. Mingi hetk tulevikus saab siit hankida veel Windows 11 keskkonnas tööle pandud Androidi äppe.

Tootja kiitis uut poodi, lubades rakenduste ja muu sisu loojatele paremaid teenimisvõimalusi. Siis me veel ei teadnud, et sellest saab uue, esialgu salajas hoitava Windowsi osa.

Paremate teenimisvõimaluste lubadus ei põhine ilmselt niisama lahkusel, vaid arusaamal, et iga uus platvorm vajab põnevat sisu, et kasutajaid sellele üle meelitada. Aga mis meil sellest, kui on lootust uut põnevat sisu saada, eks ole.

Hetkeseisuga võib moodsamat e-poodi seega Windows 11 tähtsaimaks uuenduseks pidada, aga selle tegelik potentsiaal selgub alles (lähi)tulevikus.