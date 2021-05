Microsoft plaanib Windows 10 opsüsteemile suurt uuendust, mis aitab arendajatel-sisuloojatel rohkem raha teenida

Microsofti tegevjuht (CEO) Satya Nadella ütles nimelt avakõnes, et varsti jagab firma Windowsile viimase aastakümne üht suuremat uuendust, mis võimaldab arendajatel ja sisuloojatel opsüsteemile rakendusi ja sisu luues paremini raha teenida.

Mõni tehnoloogiaasjatundja on pakkunud, et tulekul on uus Windowsi opsüsteem. MS-i esindajad räägivad tavaliselt Windows 10-st, mitte järgmise põlvkonna Windowsist, nagu Nadella järsku tegi.

See oleks ootamatu samm, kuna Microsoft lubas Windows 10 väljastades selle viimaseks põhiliini-Windowsiks jätta, mida saab igavesti muuta ja täiendada allalaaditavate tarkvarauuenduste teel. Nagu nutiseadmetel.

Tõenäolisem on see, et Microsoft plaanib (nagu hiljutine veebikõmu osutab) Windowsi-sisest e-poodi uuendada, mis teenimisvõimalusi parandab. Ilmselt sel teel, et Microsoft hakkab senisest väiksemat poepidaja-tasu kasseerima ja/või lubab äpisiseselt makseid teha, nii et kogu raha jääb äpitootjale.

Uus e-pood võib võtta eeskuju (Apple'i) nutiseadmetest, kuna Nadella mainis lisaks, et on viimastel kuudel isiklikult uusimat iOS-opsüsteemi testinud ja on uue põlvkonna Windowsist väga elevil.

Möödunud nädalal teatas Microsoft, et saatis opsüsteemi Windows 10X prügikasti, mis oli Windows 10 erivariant kahe ekraaniga seadmetele. Mõned sealsed uuendused ja võtted elavad nüüd, aga ka lähitulevikus edasi Win10-s.

BUILD 2021 kestab 25. maist kuni 27. maini. Möödunudaastane BUILD jäi pandeemia tõttu ära ning toimus hiljem tasuta, pisema digiüritusena.