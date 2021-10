Milliseid suhtlusäppe eelistada, kui Facebook on audis?

USA firma Facebook on muutunud n-ö vabas maailmas digielu üheks alussambaks, mis liigutab nii meile vajalikku infot kui ka vahendab meie suhtlemist.

Kolmandal-neljandal kohal on hiinlaste loodud/käigushoitavad WeChat ja QQ (vastavalt 1,24 miljardit ja 606 miljonit aktiivset kasutajat). Neid aga tänapäeval soovitada ei julge.

Esiteks suhtleme sel teel veebikeskkondadega (isikutuvastus toimib just SMSide vahendusel), teiseks on lühisõnumi saabumine endiselt kergesti märgatav. Kuna SMSe saame vähem, kui chat'i sisse tuleb, mõjub nende saabumine lausa eriliselt ja tõmbab kohe tähelepanu.

Mobiilioperaatorid on lühisõnumite saatmise ka varasema ajaga võrreldes väga odavaks teinud. Enam ei pea mõtlemagi, kui palju mul SMSe alles on, nagu vanasti tavaks oli.

See oleneb siiski veidi paketist. Eriti mõni odavam kõnekaardi-pakett võib pakkuda korraga liiga vähe sõnumeid, et neid püsivaks tavasuhtluseks eelistada. (Välismaal on muidugi teine asi ja vast igasugust netikasutust tasub hoolega jälgida.)