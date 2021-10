Facebook avaldas kobarkatkestuse põhjuse

Ettevõtte arendusmeeskond on igal juhul nüüdseks tuvastanud, et katkestuse põhjuseks oli „andmekeskuste vahelist võrguliiklust koordineerivate tuumikruuterite konfiguratsioonimuudatused".

Selle võrguliikluse katkestamine mõjus oma andmekeskuste vahelisele suhtlusele sedavõrd laastavalt, et peatas kõik teenused.

„Meie teenused on nüüd taas püsti ja töötame aktiivselt selle nimel, et täielikult nende tavapärane töö taastada," teatas ettevõte oma tehnilises ajaveebis. „Hetkel tahame selgelt teada anda, et selle katkestuse algpõhjus oli vigane konfiguratsioonimuutus."