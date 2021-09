Minister Sutt lükkas 5G tuleku Eestisse taas edasi

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on juba kolmandat aastat käivitamas 5G-sageduste konkurssi telekomide vahel, kuid ühel või teisel põhjusel pole see õnnestunud. Esmalt vaidlustas konkursi eestimaine (ja nüüdseks saneerimisele läinud) ettevõte Levikom, seejärel sekkusid julgeolekuasutused, kes tahtsid tingimustesse sätteid, mis välistaksid vajaliku tehnoloogia ostmist EL-i, NATO ja OECD välistest riikidest – eelkõige Hiina ettevõttelt Huawei.

Eelmainitud sätete eeltingimusteks on vajalikud muudatused elektroonilise side seaduses ja just need olidki eelmisel nädalal riigikogus kolmandale lugemisele jõudnud. Oli vaid vaja muuta üks tehniline praak ehk jõustumise kuupäevad tuli õigeks muuta – sel nädalal pidigi majanduskomisjon parandatud eelnõu uuesti kolmandale lugemisele andma.