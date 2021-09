Uus opsüsteem Windows 11 ilmub üllatavalt ruttu, kuigi mitte laiale ringile

Tähelepanuväärne on see, et Androidi äppe kohe Windows 11-s kasutama hakata ei saa, küll lisandub lubatud võimalus "lähikuudel".

Kui see juhtub, käituvad Androidi rakendused siiski mitte emulaatoris, vaid tavarakendustena. Need on esindatud stardimenüüs, tegumiribal (ingl taskbar) ja e-poes Microsoft Store (lisaks e-poes Amazoni äpipoes) ning otseteeikoonid on neil ka.