Facebook vastas vihasele Eesti ettevõtjale: me ei vihka sind, kuid sinu eest oli vaja kasutajaid kaitsta

„Tunnen ennast abituna ja vihasena. Tunnen, et minu vastu on tehtud ülekohut ja mul pole mingit võimalust tõele jälile saada," kirjutas möödunud nädalal Fortes veebiturundusettevõtte 7blaze juht Jaan Kruusma .

„Peab mõistma, miks Facebook mõne jaoks võib-olla liiga kergekäeliselt reklaamikontosid sulgeb. Sellel on tegelikult väga lihtne põhjus – et kaitsta oma kasutajaid. Facebooki eesmärk on pakkuda kvaliteetset kasutajakogemust ning paratamatult käib sinna alla ka reeglipäraste ning relevantsete reklaamide kuvamine. See, mis võib tunduda ülekohtune, on tegelikult tehtud meie kõigi kaitsmiseks, sealhulgas reklaamijate endi, kes mängivad samade reeglite alusel," selgitas Talvik.