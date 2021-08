Olen viimased 10 aastat teeninud leiba Facebooki turundajana ehk aitan oma klientidel sisu ja reklaame luua ettevõtte www.7blaze.com alt. Oktoober 2020 oli üks tavaline tööpäev, avasin enda arvuti, et vaadata üle oma kliendi Facebooki reklaamikonto ja seal ootas mind sõnum, et mul on piiratud ligipääs kõikidele Facebooki reklaami tööriistadele.

See polnud hoiatus, vaid täielik blokeering.

Võtsin väga rahulikult arvates, et see on mõne kliendikonto poolt tehtud aps või mingi muu väike mure, sest ei olnud ise midagi erilist teinud. Tegin Facebookile vastupäringu ja pidin selle peale üles laadima isikut tõendava dokumendi koopia. Tegin selle ära ja läksin oma päevaga edasi.

Ootasin päeva, ootasin kaks, pinge muutus kõvemaks.