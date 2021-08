Sügisene lipulaev Pixel 6 – Google oskas üllatada

Pixel 6 ja 6 Pro ilmumisajad on veel avalikustamata, aga kuna kõik nende eelkäijad (1–5) saabusid oktoobris, võib seda oodata ka uudismudelitelt.

Esialgu pole palju teada uute aparaatide tehniliste näitajate kohta, aga suurima uudise sel teemal käis Google juba välja: kasutusel on firma enda loodud kiip nimega Tensor.

Tensori põhitrump on tehisintellekti-kesksus, nagu nimest aimatagi. Google'i serverites on kasutusel tehisintellekti-mikroskeemid (TPU'd), mis kolivad siis mingil kujul nüüd ka Pixeli-seeriasse.

Kaamerasensorid on Google'i sõnul "palju suuremad" kui eelkäijatel – 6 põhikaamera võtab vastu väidetavalt 150% rohkem valgust kui eelkäijad. Seetõttu tõuseb kaameraosa korpusest ka esile.

Kes on saanud 6 ja 6 Pro'd juba oma käega katsuda, väidavad, et need näevad luksuslikumad välja kui viimased Pixeli-mudelid.