Kuidas hoida ära seda, et meres on varsti rohkem plasti kui kala? Lahendus on ebamugav

Hoolimata sellest, et üldsuse teadlikkus plastireostusest paraneb, on probleemi lahendamiseks vähe ära tehtud. Kui senised tendentsid jätkuvad, sisaldavad maakera ookeanid 2050. aastaks mõne prognoosi kohaselt rohkem plasti kui kalu.

Nüüdisajal satub ookeanidesse igal aastal keskeltläbi 11 miljonit tonni plastikut. 2040. aastaks võib see hulk peaaegu kolmekordistuda.

ÜRO aruande „Osaka Blue Ocean Vision” koostamises osalenud uurijad võitlevad selle eest, et sajandi keskpaigaks ei satuks ookeanidesse enam üldse uut plastireostust.

Aruanne toetub suuresti Ühendkuningriigis tegutseva majandussüsteemide jätkusuutlikustamise ettevõtte SYSTEMIQ ja USA valitsusvälise organisatsiooni The Pew Charitable Trusts mullu välja töötatud mudelile .

„Aeg on teha lõpp sellistele isoleeritud muudatustele, milles riik riigi järel astub juhuslikke samme, mis on pealtnäha mõistlikud, kuid tegelikult ei muuda mitte midagi,” rõhutas Inglismaal tegutseva Portsmouthi ülikooli keskkonna- ja jätkusuutlikkuse-uuringute professor Steve Fletcher. „Süsteemi ühe osa muutmine eraldiseisvalt ei muuda võluväel kõike muud.”

Ainuüksi plasti taaskäitlemisest ei piisa. 2020. aasta mudel näitas, et selleks, et strateegia soovitud tulemusi annaks, tuleb vähemalt poolele miljonile inimesele päevas luua võimalused prügikogumisteenuste kasutamiseks.

„Kuna see on ebatõenäoline, peab prioriteediks kujunema plasti hulga vähendamine süsteemis, sest jäätmemajandusüsteemide mastaapimine piisaval kiirusel pole võimalik. Toodete disaini tahtlikult muutes on plastmaterjalide kasutamist paljudes olukordades võimalik vähendada, miinimumini viia või täielikult vältida,” toonitab aruanne.