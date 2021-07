Ilma enam ei saa – Netflix hakkab videomänge pakkuma

Bloombergi andmetel teeb Netflix seda kiirkäigus: paneb lähiajal kokku vajaliku tiimi ja järgmisel aastal väljastab esimesed mängud.

Netflixile omaselt toimuks nende nautimine striimingu teel nagu praegu saadaoleva sisu puhul, neid ei peaks füüsilisel kujul ostma ega alla laadima. Ka ei peaks nende eest eraldi maksma, kuigi võimalik, et neile saab ligipääsu ainult kindlas paketis.

Videomängud on tänapäeval ülitulus valdkond ja paljud suured tehnoloogiafirmad – kelle hulka Netflix kindlasti kuulub – on huvitatud kätt proovima.

Striiminguliider Netflixile oleks see kindlasti järgmine loogiline samm, et meelelahutusturul laieneda ja inimesi kauem oma keskkonnas "vangis" hoida. Võib öelda, et ilma enam ei saa, sest milline endast lugupidav tehnoloogiahiid saab hakkama ilma laienemiseta.

Võib uskuda, et vähemalt esimene ports mänge vägevamate arvuti- ja konsoolieeposte positsiooni ei ohusta. Tõenäoliselt on oodata lihtsat peresõbralikku ajaviidet, mida saab juhtida teleripuldi või nutiseadmega. Ideaalis kujuneks sellest sobiv uus keskkond casual-mängudele, mis on vallutanud Facebooki, veebi ja nutiseadmed.

Kui Netflix end juba tõesti võitlusvalmis seab, on selleks igati sobiv aeg. Lähimad konkurendid on hiljuti üritanud ja kibedat läbikukkumist maitsnud (Google sulges oma mängustuudio, Amazonil on projektide eduka lõpetamisega probleeme – võrgupõhine "Lord of the Rings", "Crucible").