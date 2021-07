Uuring: lühike hingamisharjutus langetab vererõhku sama tõhusalt kui ravimid või trenn

„Me avastasime ravirežiimi, mis alandab vererõhku ilma vajaduseta manustada farmakoloogilisi ühendeid ja mille järgimise määr on palju kõrgem kui aeroobsel treeningul,” kinnitab USA-s tegutseva Colorado Boulderi ülikooli integratiivse füsioloogia professor Doug Seals.

Meetodit nimetatakse sissehingamislihaste treeninguks (ingl IMST; Inspiratory Muscle Strength Training). See on kehalise treeningu viis vahelihase ja muude hingamislihaste treenimiseks, mille käigus kasutatakse pihuvahendit — n-ö äraspidist inhalaatorit —, millest läbi hingamine on osaliselt takistatud.