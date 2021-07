Uue põlvkonna vaktsiinid vähi ja gripi vastu: koroonasõja "suured poisid" juba süstivad inimesi

MRNA- ehk informatsiooni-RNA-tehnika on vaktsiininduses järgmine " kõva sõna ". Seni tavapärane lahendus oli "õpetada" immuunsüsteemi sissetungijat ära tundma ja hävitama nõrgestatud/surnud viiruste (või ka bakteri osa, näiteks selle valgu) abil.

Need neli põhjustavad maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel iga aasta 3–5 miljonit ränka gripijuhtumit, millest kuni 650 000 lõppevad surmaga.

Moderna loodab, et mRNA-põhine gripivaktsiin pakub rohkem kaitset kui seni saadaolevad, mille tõhusus jäävat 40–60% kanti.

Forte on kirjutanud, et koroonahaiguse vastu on loomisel teisigi kaitsevahendeid peale vaktsiinide. Näiteks Pfizer püüab luua n-ö koroonatabletti.